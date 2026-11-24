Кандидатуры на вакантные должности судей мировых участков согласовали члены комитета по региональной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мировым судьей судебного участка №6 в границах административно-территориальной единицы «Красногородский район» без ограничения срока полномочий предлагается назначить Ирину Шилову. Общий стаж работы в области юриспруденции 14 лет пять месяцев.

Мировым судьей судебного участка №20 в границах административно-территориальной единицы «Невельский район» без ограничения срока полномочий предлагается назначить Татьяну Терехову. Общий стаж работы в области юриспруденции 16 лет семь месяцев.

Мировым судьей судебного участка №29 в границах административно-территориальной единицы «город Псков» на трехлетний срок полномочий предлагается назначить Анну Гребневу. Общий стаж работы в области юриспруденции 11 лет четыре месяца.

Мировым судьей судебного участка №42 в границах административно-территориальной единицы «город Псков» без ограничения срока полномочий предлагается назначить Ольгу Павлович. Общий стаж работы в области юриспруденции 18 лет девять месяцев.

Депутаты согласовали кандидатуры для обсуждения на парламентской сессии.