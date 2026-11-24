Проект закона «О региональном коэффициенте, применяемом для определения уровня дохода иностранных граждан в Псковской области, на 2027 год» рассмотрели депутаты Законодательного Собрания Псковской области на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Законопроект предлагает установить коэффициент 1,1, который нужен для расчёта минимального дохода иностранцев, работающих в регионе, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Коэффициент применяется при определении уровня дохода иностранного гражданина и каждого члена его семьи, находящегося на иждивении. Доход рассчитывается как прожиточный минимум на душу населения, умноженный на этот коэффициент. На 2027 год прожиточный минимум в Псковской области для одного иностранца составляет 20 025 рублей, с увеличением на коэффициент 1,1 сумма соответственно составит 22 027 рублей.

Если на иждивении находится один член семьи, доход должен быть не менее 44 055 рублей, два — 66 082 рубля, три — 88 110 рублей. При четырёх и более иждивенцах суммы рассчитываются так же.

Отмечается, что коэффициент 1,1 не создаёт барьеров для найма работников. Минимальная сумма 22 027 рублей ниже МРОТ на 2026 год (27 093 рубля) и значительно ниже средней зарплаты по области, которая по итогам 2025 года составила 63 454 рубля. Это также соответствует требованию пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»: произведение прожиточного минимума на коэффициент не должно превышать среднемесячную зарплату по региону.

Законопроект поддержан единогласно.