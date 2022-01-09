Общество

Погибающего лебедя спасли жители Себежа

Жители города Себежа спасли погибающего лебедя. Об этом в группе «Подслушано в Себеже» в соцсети «ВКонтакте» сообщила одна из местных жительниц.

Умирающую птицу молодые люди заметили на озере у площади. Они накормили и напоили лебедя, а затем позвонили с просьбой о помощи в нацпарк и местную администрацию, однако отклика не получили.

«К сожалению, другие лебеди прогнали его с воды. И пошел он куда глаза глядят. Летать он почему-то не может.

Добрые люди его опять на берег отвезли, но его в воду не пускают. А на берегу его лиса сожрет или собаки», - описала ситуацию себежанка.

Позднее она сообщила, что после ее поста птицу на время забрали неравнодушные жители района: «Люди написали мне в 21.30. А в 22.00 лебедь был спасен !!! Я только дала совет, что сделать. Они справились. Лебедя отвезли на Угоринку».