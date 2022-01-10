Общество

ДНК курицы и индейки нашли в сосисках псковские специалисты

357 проб пищевой продукции и кормов исследовали сотрудники управления Россельхознадзора на территории Псковской области за прошедший год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Все пробы пищевой продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок проходили проверку на соответствие требованиям нормативных документов РФ по показателям качества и безопасности. В итоге специалисты выявили не соответствующие требования 23 пробы. Например, в молоке животные жиры были заменены растительными, кроме того, была нарушена массовая доля влаги, а также в продукте присутствовали лекарственные препараты.

В пробе замороженной бескостной говядины обнаружили антибиотик – тилмикозин, в колбасе «Докторской» – доксициклин, а в сосисках - ДНК курицы и индейки, не заявленные в составе.

По фактам выявленных нарушений управление Россельхознадзора вынесло 12 предупреждений о недопустимости нарушений по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.