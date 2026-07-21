«Сам факт обращения – уже помощь»: псковский криминалист о том, как спасти жертву домашней агрессии

Решение выйти из абьюзивных отношений всегда остается за самой жертвой, однако молчание близких может стоить человеку жизни и здоровья. О том, как родственникам грамотно вмешаться в ситуацию, можно ли найти с агрессором компромисс и куда бежать, когда идти больше некуда, рассказала старший инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области, кандидат психологических наук, судебный эксперт-психолог и клинический психолог Лариса Котелевская в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Специалист допустила, что в редких, высокоинтеллектуальных парах на ранних стадиях возможны переговоры. Если агрессору не нравится что-то конкретное (например, яркий макияж или короткая юбка), партнерша может сознательно пойти на эту жертву ради сохранения спокойствия в семье. «Бывает, что это срабатывает. Но таких осознанных партнерств, к сожалению, очень мало. Чем ниже осознанность в паре, тем выше градус агрессии», – констатировала психолог.
Если договориться не удается, остаются два пути: разрыв отношений или длительная психотерапия. По словам Ларисы Котелевской, агрессивные пары обращаются к специалистам достаточно часто, однако психолог должен работать с каждым индивидуально.
В случае, когда ситуация остается неизменной, а родственники жертвы начинают обращать внимание на тревожные звоночки, Лариса Котелевская призвала отказаться от привычного принципа «в семью не лезем».
Даже если жертва отказывается подавать заявление, это могут сделать родственники. Проверка будет проведена в любом случае, а при повторных обращениях внимание к семье усилится со стороны органов опеки и полиции.
Для ситуаций, когда жертве бежать некуда, в регионе есть независимые социальные женские центры.