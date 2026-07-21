«Сам факт обращения – уже помощь»: псковский криминалист о том, как спасти жертву домашней агрессии

Решение выйти из абьюзивных отношений всегда остается за самой жертвой, однако молчание близких может стоить человеку жизни и здоровья. О том, как родственникам грамотно вмешаться в ситуацию, можно ли найти с агрессором компромисс и куда бежать, когда идти больше некуда, рассказала старший инспектор отдела криминалистики СУ СК России по Псковской области, кандидат психологических наук, судебный эксперт-психолог и клинический психолог Лариса Котелевская в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это решение самого человека. Если речь идет о физическом насилии – каждый выбирает сам. Я бы ушла, мне мое здоровье дороже. И жизнь дороже, чем отношения, какими бы яркими и эмоциональными они ни были, и какие бы подарки ни сулили за каждый выбитый зуб», – подчеркнула Лариса Котелевская.

Специалист допустила, что в редких, высокоинтеллектуальных парах на ранних стадиях возможны переговоры. Если агрессору не нравится что-то конкретное (например, яркий макияж или короткая юбка), партнерша может сознательно пойти на эту жертву ради сохранения спокойствия в семье. «Бывает, что это срабатывает. Но таких осознанных партнерств, к сожалению, очень мало. Чем ниже осознанность в паре, тем выше градус агрессии», – констатировала психолог.

Если договориться не удается, остаются два пути: разрыв отношений или длительная психотерапия. По словам Ларисы Котелевской, агрессивные пары обращаются к специалистам достаточно часто, однако психолог должен работать с каждым индивидуально.

«Агрессор уверен, что все делает правильно. Это у нее проблемы, а он хороший. И у него всегда есть причины. К сожалению, обращений могло бы быть больше, а случаев насилия – меньше. У нас очень много отличных, эффективных специалистов», – добавила психолог.

В случае, когда ситуация остается неизменной, а родственники жертвы начинают обращать внимание на тревожные звоночки, Лариса Котелевская призвала отказаться от привычного принципа «в семью не лезем».

«Если родственники видят звоночки или уже выраженные проявления насилия, обязательно нужно вступать в диалог и обращаться в правоохранительные органы. Речь часто идет о жизни жертвы, о серьезных увечьях, доводящих до инвалидности», – подчеркнула специалист.

Даже если жертва отказывается подавать заявление, это могут сделать родственники. Проверка будет проведена в любом случае, а при повторных обращениях внимание к семье усилится со стороны органов опеки и полиции.

«Сам факт обращения показывает, что в семье неблагополучно. Наступит момент, когда для жертвы пробьет точка невозврата, и она придет сама. А к тому времени уже будут накоплены характеризующие материалы, и это поможет расследованию», – пояснила криминалист. Она добавила, что прежде всего следует звонить в полицию, а если страдают дети – в органы опеки.

Для ситуаций, когда жертве бежать некуда, в регионе есть независимые социальные женские центры.