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За неделю в Псковской области выявили 915 случаев ОРВИ

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С 13 по 19 июля в Псковской области выявлено 915 случаев ОРВИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. 

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 53,4%. В городе Пскове зарегистрировано 370 случаев ОРВИ, или 40,4% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже уровня среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 34 случая. 

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что лето – время, когда возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Чтобы защитить себя, важно соблюдать правила личной гигиены и пищевой безопасности. 

  1. Пейте только кипяченую или бутилированную воду;
  2. Тщательно мойте овощи, фрукты, зелень;
  3. Проводите достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы;
  4. Сырые продукты храните отдельно от готовых и используйте для них разные ножи и разделочные доски;
  5. Не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли, особенно сметану, молоко, творог, мясо;
  6. В жилых помещениях регулярно мойте и дезинфицируйте поверхности;
  7. Купайтесь исключительно в безопасных, разрешенных для этого водоемах, воду при нырянии не заглатывайте.
«Не забывайте о личной гигиене: мойте руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещений туалета, прогулки, а также контакта с животными. Важно следить за чистотой рук детей и учить их правилам гигиены. При появлении первых симптомов недомогания не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь к врачу», - призвали в управлении.
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