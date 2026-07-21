За неделю в Псковской области выявили 915 случаев ОРВИ

С 13 по 19 июля в Псковской области выявлено 915 случаев ОРВИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 53,4%. В городе Пскове зарегистрировано 370 случаев ОРВИ, или 40,4% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже уровня среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 34 случая.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что лето – время, когда возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Чтобы защитить себя, важно соблюдать правила личной гигиены и пищевой безопасности.

Пейте только кипяченую или бутилированную воду; Тщательно мойте овощи, фрукты, зелень; Проводите достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы; Сырые продукты храните отдельно от готовых и используйте для них разные ножи и разделочные доски; Не покупайте продукты в местах несанкционированной торговли, особенно сметану, молоко, творог, мясо; В жилых помещениях регулярно мойте и дезинфицируйте поверхности; Купайтесь исключительно в безопасных, разрешенных для этого водоемах, воду при нырянии не заглатывайте.