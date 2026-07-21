Росгвардия предупредила псковичей об изменениях в законе «Об оружии»

В России снят запрет на установку на гражданском и служебном оружии прицелов (прицельных комплексов) ночного видения. Эти и другие изменения в федеральный закон «Об оружии» внесли 4 июля. Что еще нужно знать владельцам оружия, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Оружие, в отношении которого государственным органом принято решение об уничтожении, может быть использовано государственной военизированной организацией для реализации возложенных на нее задач.

Отдельного внимания заслуживает оптимизация механизма проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом. Так, по новым требованиям, контрольному отстрелу подлежит гражданское и служебное огнестрельное оружие с нарезным стволом при его поступлении в оборот на территории Российской Федерации после его производства в РФ либо ввоза в страну из-за границы. Иные случаи для проведения контрольного отстрела нарезного оружия исключены (например: перед продажей, дарением или уничтожением, а также один раз в пятнадцать лет).

Важным нововведением для граждан является сокращение с пяти до трех лет так называемого «стажа» владения гладкоствольным оружием, необходимого для приобретения охотничьего и спортивного нарезного оружия. Кроме того, расширен перечень условий, позволяющих гражданам получить лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. К таким условиям относятся владение непрерывно не менее трех лет огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием на основании разрешения на его хранение или наличие разрешения на хранение и ношение наградного огнестрельного оружия с нарезным стволом.

Внесенными изменениями также устанавливается:

право продажи сменных и вкладных стволов к огнестрельному оружию, находящихся у граждан (владельцев оружия) на законных основаниях на праве личной собственности;

дата начала исчисления периода времени, необходимого для прохождения очередного медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием (не реже одного раза в пять лет со дня оформления соответствующего медицинского заключения);

возможность оборота охотничьего пневматического оружия без ограничения дульной энергии выстрела. При этом гражданам Российской Федерации предоставляется право владеть пятью единицами охотничьего пневматического оружия с дульной энергией свыше 25 Дж.

Изменения вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона, за исключением отдельных положений, требующих корректировки нормативных правовых актов, касающихся проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, а также уточнения криминалистических требований к оружию.