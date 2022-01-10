Общество

Псковичи получили ожоги глаз и рук от взрыва петард

Три человека, пострадавшие при использовании пиротехники, обратились в пункт неотложной травматологической помощи в Пскове с 1 по 10 января. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заведующий травмпунктом приемного отделения областной клинической больницы Вадим Букша.

«Взрослые, серьезные мужчины поджигали петарды. Но пиротехнические изделия оказались некачественными. По словам пострадавших, петарды моментально взорвались в их руках», - рассказал врач и отметил, что обратившиеся в травмпункт находились в адекватном состоянии, один из них был трезв.

Мужчины приобретали пиротехнику с гарантией в одном из магазинов города. «Один из пострадавших получил ожог глаз, а двое других — повреждение мягких тканей кистей рук», - уточнил заведующий травмпунктом.

Ранее также сообщалось, что 1 января в псковскую больницу поступил 11-летний мальчик, в руках у которого взорвалась петарда. Родители пояснили следователям, что во время происшествия он поджигал изделие, чтобы выбросить в окно.