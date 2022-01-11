Общество

Псковичка попросила депутата помочь с устройством на работу в ПЦР-лабораторию

Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих провел прием граждан в приемной партии «Единая Россия» в регионе. Одна из жительниц области обратилась к нему с просьбой оказать помощь в трудоустройстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Я работаю фельдшером, но училась на фельдшера-лаборанта. И хотела бы устроиться на работу в ПЦР-лабораторию, которая должна открыться в Псковской областной клинической больнице», - сказала женщина.

Игорь Дитрих ответил, что в регионе остается актуальным кадровый вопрос в медицине. «Хорошие специалисты всегда на вес золота», - подчеркнул он и пообещал псковичке оказать содействие в решении ее вопроса.

Напомним, в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» на улице Гоголя, 9 приемы граждан в январе проходят очно при наличии QR-кода о прививке от коронавируса или перенесенном заболевании или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

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Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8(8112) 66-25-12 (потребуется оставить свои контактные данные). Подробный график приемов доступен по ссылке.