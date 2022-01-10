Политика

Единороссы пригласили псковичей в свою приемную

Приемы граждан в псковской региональной приемной партии «Единая Россия» теперь будут проводить очно при наличии QR-кода о прививке от коронавируса или перенесенном заболевании, также псковичи смогут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Прием будет проходить на улице Гоголя, 9 в Пскове, предварительная запись идет по телефону: 8(8112) 66-25-12 (потребуется оставить свои контактные данные).

Откроют месяц приемов депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Денис Иванов. Они выслушают граждан 11 января. На 12 января разговор с псковичами запланировали депутат регионального парламента Алексей Севастьянов и Псковской городской Думы Эдуард Белов.

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев рассмотрят просьбы и предложения граждан 13 января.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Братчиков и депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов проведут очный прием граждан 18 января.

Депутат ПОСД Виктор Антонов и депутат ПГД Григорий Стороненков готовы пообщаться с псковичами 19 января.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов проведет прием граждан 20 января, в этот день также пройдет прием депутата городской Думы Константина Болотина.

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин и депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева проведут прием граждан 25 января.

Депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная будет общаться с псковичами 26 января.

Депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская ответит на обращения граждан 27 января.

Подробный график приемов можно увидеть по ссылке.