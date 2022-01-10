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Политика

Единороссы пригласили псковичей в свою приемную

10.01.2022 20:54|ПсковКомментариев: 0

Приемы граждан в псковской региональной приемной партии «Единая Россия» теперь будут проводить очно при наличии QR-кода о прививке от коронавируса или перенесенном заболевании, также псковичи смогут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

Прием будет проходить на улице Гоголя, 9 в Пскове, предварительная запись идет по телефону: 8(8112) 66-25-12 (потребуется оставить свои контактные данные). 

Откроют месяц приемов депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Денис Иванов. Они выслушают граждан 11 января. На 12 января разговор с псковичами запланировали депутат регионального парламента Алексей Севастьянов и Псковской городской Думы Эдуард Белов.

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян и депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев рассмотрят просьбы и предложения граждан 13 января.

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Братчиков и депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов проведут очный прием граждан 18 января.

Депутат ПОСД Виктор Антонов и депутат ПГД Григорий Стороненков готовы пообщаться с псковичами 19 января.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов проведет прием граждан 20 января, в этот день также пройдет прием депутата городской Думы Константина Болотина.

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин и депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева проведут прием граждан 25 января.

Депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная будет общаться с псковичами 26 января.

Депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская ответит на обращения граждан 27 января.

Подробный график приемов можно увидеть по ссылке.

Теги: #Единая Россия #псков #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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