Общество

В Пскове найдут безопасные места для катания с горки

В Пскове планируют организовать централизованные и безопасные места для катания с горок. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 января.

Сити-менеджер рассказал, что опыт других регионов позволяет использовать специальные конструкции или особенности рельефа местности, чтобы организовать безопасное и централизованное катание. «Идея хорошая. Подумаем, на следующий год может быть реализуем это в какой-то части города», - отметил он.

Глава городской администрации подчеркнул, что в Пскове много локаций, где катание организовано «стихийно и небезопасно». «В Финском парке горка достаточно высокая, скоростная, - продолжил Борис Елкин. - Люди, помимо кустов, саженцев, которые испортили, еще врезаются и в деревья, которые там посажены. Это не дело».

Сити-менеджер напомнил, что в сквере на улице Юбилейной люди каются в сторону дороги, там сделали защитное ограждение, а на Красноармейской набережной псковичи съезжают с горки в сторону реки.