Общество

Место для крещенских купаний определили в Пскове

Местом проведения крещенского купания в Пскове по традиции станет купель на реке Великой у Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Управление городского хозяйства администрации вырубит лед для купели, расчистит снег, установит настилы для выхода на лед, лестницы с поручнями и ограждения. Будет также организовано освещение места купания и установлены биотуалеты.

На месте проведения купаний оборудуют пункты переодевания, обогрева и питания участников. Кроме того, организуют дежурства временного спасательного поста МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Для обеспечения охраны порядка привлекут народные дружины.

Окунуться в водоеме можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Согласно религиозной традиции, совершается чин великого освящения воды в храмах и водоемах. Считается, что в этот день вся вода становится святой, приобретая целебные и чудодейственные свойства. Традиционно в этот день, 19 января, повсеместно проходят крещенские купания.