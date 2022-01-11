Общество

Елена Бибикова рассчитала прибавку к пенсии при индексации по поручению президента

Прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1 400 рублей, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

«Если мы говорили, что индексация 5,9% - это в среднем 1 тыс. рублей прибавки, (при индексации на 8,6% - ред.) она (прибавка - ред.) будет повыше, конечно, - где-то 1 400 рублей. Я думаю, что индексация должна быть с 1 января 2022 года, потому что пенсия по закону с 1 января должна индексироваться», - сказала Елена Бибикова, пишет ТАСС.

По ее словам, если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет больше.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы Пенсионного фонда России на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году.

Как отмечал ранее президент, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.