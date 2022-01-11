Общество

Детский фонд в Пскове проводит обучение плаванию на льготных условиях

Псковское региональное отделение Российского детского фонда и областная общественная организация физического оздоровления граждан «Я здоров» запустили совместный благотворительный проект «Научиться плавать может каждый». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении фонда.

В рамках проекта ведется набор групп детей в возрасте от 8 до 11 лет из малообеспеченных семей Пскова для занятий в бассейне. Обучение плаванию будет регулярным – два раза в неделю на протяжении четырех месяцев. В процессе тренеры в игровой форме научат ребят основным техникам плавания и навыкам прикладного плавания, а также познакомят с правилами безопасности на воде.

Для детей из нуждающихся семей действует льготная цена. Остальные расходы, по решению председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Юрия Сорокина, фонд берет на себя.

Групповые занятия начнутся уже с февраля 2022 года. Записаться на них и получить более подробную информацию можно у администраторов сообщества оздоровительной школы плавания «Акваклуб».

«Детский фонд говорит большое спасибо благотворителям, поддержавших спортивно-оздоровительный проект "Научиться плавать может каждый". Уверены, что этот проект поможет многим ребятам научиться плавать и стать еще здоровее и сильнее», - отметили в фонде.