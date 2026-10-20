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Андрей Горкунов: Кабан — не причина, а жертва африканской чумы свиней

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Охотники Псковской области вынуждены переключаться на добычу лося и косули из-за дефицита кабана в естественных ареалах обитания, к которому привело отсутствие каких-либо ограничений на охоту на них, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии в сфере охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, кабан всегда считался одним из самых «привлекательных трофеев» благодаря спортивному азарту и гастрономическим качествам. Однако сейчас популяция зверя в регионе находится в критическом состоянии. Одной из версий его дефицита называют африканскую чуму свиней, из-за чего Российская Федерация осуществляет мероприятие по критическому снижению численности данного вида.

«Кабан может легко восстанавливает численность, принося до 12 поросят за раз. Но сейчас он подвержен колоссальному прессингу. Государство проводит мероприятия по его критическому снижению: разрешение на добычу может получить любой охотник без каких-либо лимитов. Из-за этого мы не даем кабану восстановить популяцию, которая в нашей области и соседних регионах находится в крайне угнетенном состоянии», — отметил Андрей Горкунов.

Снижение численности кабана неизбежно влечет за собой серьезные биологические последствия: хищники и охотники начинают активнее добывать другие виды животных, чья плодовитость значительно ниже.

«Прессинг хищников и охотников переключается на другие виды: лося, европейскую косулю, благородного оленя, плодовитость которых гораздо ниже. На мой взгляд, кабан является не причиной, а жертвой африканской чумы свиней. Вирус попал в дикую природу из-за бесхозяйственной деятельности человека и несоблюдения ветеринарных норм», — добавил замминистра.

Также Андрей Горкунов отметил, что естественные резервуары болезни находятся в Африке, и вероятность того, что вирус придет оттуда естественным путем, равна нулю.

По словам эксперта, меры по контролю численности кабана будут продолжаться до тех пор, пока вирус полностью не покинет дикую природу.

«Вирус будет циркулировать в дикой природе до тех пор, пока мы полностью не избавимся от вспышек заболевания. Соответственно, мероприятия по контролю крайне низкой плотности кабана в охотничьих угодьях будут продолжаться. В нашем регионе вспышек давно не фиксировалось, но в соседних областях, по слухам, подобные случаи бывают», — резюмировал Андрей Горкунов.
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