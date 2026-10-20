Андрей Горкунов: Кабан — не причина, а жертва африканской чумы свиней

Охотники Псковской области вынуждены переключаться на добычу лося и косули из-за дефицита кабана в естественных ареалах обитания, к которому привело отсутствие каких-либо ограничений на охоту на них, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии в сфере охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как отметил гость студии, кабан всегда считался одним из самых «привлекательных трофеев» благодаря спортивному азарту и гастрономическим качествам. Однако сейчас популяция зверя в регионе находится в критическом состоянии. Одной из версий его дефицита называют африканскую чуму свиней, из-за чего Российская Федерация осуществляет мероприятие по критическому снижению численности данного вида.
Снижение численности кабана неизбежно влечет за собой серьезные биологические последствия: хищники и охотники начинают активнее добывать другие виды животных, чья плодовитость значительно ниже.
Также Андрей Горкунов отметил, что естественные резервуары болезни находятся в Африке, и вероятность того, что вирус придет оттуда естественным путем, равна нулю.
По словам эксперта, меры по контролю численности кабана будут продолжаться до тех пор, пока вирус полностью не покинет дикую природу.