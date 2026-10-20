Псковичей призвали не пытаться прогнать или приручить поселившихся в городе лис

В Псковской области участились случаи появления диких лис в черте города и на дачных участках, а весенние подтопления населенных пунктов не всегда являются исключительно «заслугой» бобров, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии в сфере охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Жители региона чаще начали видеть диких лис, которые гуляют по городским дворам. По словам эксперта, такое поведение вызвано полным привыканием животных к человеку.

«Приведу пример: на улице Горького живет целый выводок лис. Они выходят к человеку из-за доступной пищи и отсутствия конкуренции. В городе им не нужно завоевывать место под солнцем, а бродячих кошек, которых можно поймать, здесь в избытке», — поделился Андрей Горкунов.

Несмотря на то, что попытки отлова городских лис живоловушками часто не приносят результата, эксперт советует не пытаться их прогнать или, тем более, приручить.

«В городской черте прямой физической угрозы нет, но в естественной среде лисы часто являются переносчиками бешенства. Главное правило — не вступать в контакт с диким животным, полностью исключить подкормку и следить за тем, какие пищевые отходы мы выбрасываем в мусорные баки», — предупредил гость студии.

При этом регулировать численность лис силами охотников не получается: спрос на лисьи шкуры в регионе крайне низкий. По неофициальным данным, стоимость уже выделанной шкуры составляет около 500 рублей, что не окупает трудозатраты охотника.

Еще одна весенняя проблема — подтопление населенных пунктов, которое местные жители часто связывают с деятельностью бобров, перегораживающих ручьи и канавы.

Замминистра отметил, что профильные ведомства разбираются в каждой такой жалобе. Если установлено, что причиной затопления стали исключительно действия животных, проводятся мероприятия по их гуманному отлову и переселению. Однако часто причина кроется в человеческом факторе.