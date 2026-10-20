 
Общество

В Псковском округе собрали более 1094 тонн огурцов и 571 тонну томатов

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В хозяйствах Псковского округа продолжается уборка овощей. С начала сезона собрано 1094 тонны огурцов и 571 тонна томатов — это заметно превышает показатели прошлого года. Об этом пишет глава округа Наталья Фёдорова на платформе «Макс».

Фото: Наталья Фёдорова / «Макс»

По её словам, полевые работы в хозяйствах Псковского округа не сбавили оборотов. На финишную прямую вышли яровые культуры. Параллельно аграрии продолжают заготовку кормов и сев озимых. По кормозаготовке ситуация за последние недели меняется незначительно — основные объёмы уже заложены, и сейчас работа в первую очередь связана с уборкой кукурузы на силос и зелёный корм.

«Заканчивается уборка картофеля — осталось совсем немного, и одним из лидеров здесь остаётся АО «Агрофирма «Победа»: с 77 гектаров накопано более 2640 тонн, средняя урожайность держится на уровне 343 центнеров с гектара. Не снижают в хозяйстве и темпы по овощам: с начала сезона собрано 1094 тонны огурцов и 571 тонна томатов, что заметно превышает показатели прошлого года — прирост составил 268 и 112 тонны соответственно. Не отстают и крестьянские фермерские хозяйства. Всего по крестьянским фермерским хозяйствам картофеля накопано 4131,5 тонны со 110 гектаров при средней урожайности 375,6 центнера с гектара», — пишет глава округа.
 

Также она рассказала, что продолжается сев озимых под урожай будущего года. Озимые зерновые в целом по округу размещены на 871,6 гектарах из запланированных 1716 — работы идут своим чередом, и по мере завершения уборки на полях появляется всё больше площадей под будущий урожай. Озимые традиционно занимают важное место в структуре посевов, и аграрии подходят к их размещению с особым вниманием: от того, насколько своевременно и качественно проведён сев, во многом зависит будущий урожай.

Параллельно в хозяйствах идёт вывозка органики на поля под урожай следующего года. Не забывают аграрии и о подготовке техники к следующему сезону весенне-полевых работ: машины и агрегаты проходят осмотр и ремонт, чтобы к началу весны выйти в поля в полной готовности.

«Таким образом, уборочная страда плавно переходит в подготовку к новому сезону. В хозяйствах округа эта работа не прерывается ни на день. А значит - следующий год здесь встретят с уверенностью в стабильном урожае!» — заключила Наталья Федорова.
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