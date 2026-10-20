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Вышел сериал «Отряд 731» о борьбе СМЕРШа с японскими спецслужбами

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На цифровых платформах состоялась премьера 8-серийного художественного фильма «Отряд 731». Фильм основан на рассекреченных документальных материалах управление регистрации и архивных фондов ФСБ России, управлений ФСБ России по Приморскому, Хабаровскому, Забайкальскому и Красноярскому краям, Омской, Амурской и Сахалинской областям.

Кадр из фильма

Действия сериала разворачиваются в 1945 году на территории Маньчжурии и посвящены героической борьбе сотрудников контрразведки «СМЕРШ» (аббревиатура от лозунга «Смерть шпионам!») с сотрудниками подразделения японских спецслужб «Отряд 731», планирующих применение против СССР созданного в результате нечеловеческих опытов над мирными советскими и китайскими гражданами бактериологического оружия.

5 и 6 серии фильма опубликуют на сайтах 22 октября, заключительные 7 и 8 – 29 октября. 

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