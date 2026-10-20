Умер актер сериалов «Дальнобойщики» и «Метод» Владислав Толдыков

Актер сериалов «Дальнобойщики» и «Метод» Владислав Толдыков скончался в возрасте 65 лет. Об этом 20 октября сообщил кинорежиссер Юрий Быков.
Владислав Толдыков родился 24 августа 1961 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ в 1985 году. Он снимался в таких фильмах, как «После дождичка в четверг», «Земля моего детства», «Клуб женщин», «Выживший» и «Полнолуние».
Актер также снимался в сериалах «Метод», «Инкассаторы», «Моя большая семья», «Карамора». Последнюю роль Толдыков исполнил в фильме «За нас с вами», который вышел в 2023 году, пишут «Известия».