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Умер актер сериалов «Дальнобойщики» и «Метод» Владислав Толдыков

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Актер сериалов «Дальнобойщики» и «Метод» Владислав Толдыков скончался в возрасте 65 лет. Об этом 20 октября сообщил кинорежиссер Юрий Быков.

«Ушел Влад Толдыков. Артист, муж, отец невероятного обаяния и доброты. Влад, ты был моей первой большой удачей. И человеческой, и творческой. Ты дал мне поверить в себя. Спасибо тебе. Теперь я знаю, что такое терять близких. Больно», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Владислав Толдыков родился 24 августа 1961 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ в 1985 году. Он снимался в таких фильмах, как «После дождичка в четверг», «Земля моего детства», «Клуб женщин», «Выживший» и «Полнолуние».

Актер также снимался в сериалах «Метод», «Инкассаторы», «Моя большая семья», «Карамора». Последнюю роль Толдыков исполнил в фильме «За нас с вами», который вышел в 2023 году, пишут «Известия».

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