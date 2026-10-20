В Печорах пройдёт международный форум «ДоброСтарт»

С 12 по 14 ноября 2026 года в Печорах состоится Международный форум «ДоброСтарт». Мероприятие станет главной площадкой для обсуждения и продвижения идей добровольчества, благотворительности и наставничества, а также для открытого диалога между волонтёрами, организаторами добровольческой деятельности и органами власти, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Участниками «ДоброСтарта» станут представители добровольческих объединений в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся школ, колледжей и вузов региона от 14 до 25 лет, специалисты по работе с молодёжью, педагоги, представители благотворительных и некоммерческих организаций, органов исполнительной власти и местного самоуправления из Псковской области и Республики Беларусь.

Зарегистрироваться на участие в Форуме можно до 5 ноября по ссылке: https://dobro.ru/event/11922920.

Главная цель форума в раскрытии потенциала общества через совместные действия, доверие и партнёрство между добровольцами, сообществами и государством на единой идее добра как нормы жизни для благополучия каждого.

В программе мероприятия — тренинговые активности, серия очных лекций, мастер-классов и панельных сессий по добровольческой деятельности, а также полезная программа. Участники смогут повысить уровень компетенций, обменяться опытом, разработать комплексные меры поддержки добровольческого движения и расширить сеть волонтёрских объединений.

Одной из ключевых задач форума станет вовлечение молодёжи в позитивную повестку развития страны, формирование традиционных духовно-нравственных ценностей и социальной ответственности, а также привлечение внимания к решению социальных проблем через добровольческое участие.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».

Организатором форума выступает АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке Министерства молодёжной политики Псковской области.