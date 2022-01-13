Общество

Итоги конкурса на лучшее новогоднее украшение зданий Пскова подведут в Общественном пресс-центре ПЛН

Пресс-конференция, посвященная итогам конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий в Пскове, состоится сегодня, 13 января, в обновленном Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

В этом году на конкурс поступило более 120 заявок от представителей бизнес-сообщества, школ, детских садов Пскова и инициативных горожан. В каждой из пяти конкурсных номинаций назовут победителей: одного определили в ходе интернет-голосования на ресурсах ПЛН, а второго - решением конкурсной комиссии.

Победители интернет-голосования уже известны, а кому отдала предпочтение конкурсная комиссия, будет озвучено сегодня на пресс-конференции.

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Какие предприятия, организации и дома встретили Новый год во всем блеске? Совпал ли выбор жюри с результатами народного голосования? Получит ли продолжение традиция проведения конкурса на новогоднее украшение?

На эти и другие вопросы ответят:

Волков Павел Викторович - и. о. заместителя главы администрации города Пскова

Павлова Елена Николаевна - директор муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова»

Демидов Василий Алексеевич - начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.

Кобызь Кристина Викторовна - председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова

Начало пресс-конференции — в 16.00.

Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы участникам можно присылать по адресу: 777@pln-pskov.ru.