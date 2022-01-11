Общество

Три семьи артистов получили служебное жилье в Пскове и Великих Луках

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова трем молодым семьям артистов предоставлено служебное жилье. Соответствующее решение глава региона принял в прошлом году на встрече с театральными деятелями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

В настоящее время квартиры переданы новым владельцам в служебное пользование с возможностью дальнейшей приватизации.

Одна из квартир предоставлена молодой семье актеров Великолукского драмтеатра Евгению Петрову и Дарье Корневой. Они познакомились в театре и в дальнейшем создали свою семью. Новое жилье расположено совсем рядом с театром.

Квартиру получил и ведущий артист Псковского областного театра кукол Виталий Ивашев — исполнитель главных ролей в спектаклях и любимец юной публики.

Третья квартира предоставлена семье артистов Ярославлевых из Пскова. Надежда — актриса областного театра кукол, а Андрей — актер Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина.

«Искренне желаю, чтобы новые квартиры изменили жизнь наших артистов к лучшему, придали им уверенности в своих силах, позволили еще больше раскрыться их ярким талантам», - обратился к новоселам Михаил Ведерников.