Общество

В Псковскую область поступят моментальные тесты на коронавирус

Моментальные тесты на коронавирус скоро поступят в Псковскую область. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

«Наряду с ПЦР-исследованиями в ближайшее время у нас будут проводить так называемые ИХА-исследования, которые дают очень быстрый результат, хотя он и не будет являться окончательным. То есть, если тест будет положительным, нужно будет дополнительно провести ПЦР-исследование», - рассказал Александр Нестерук.

По его словам, министерство здравоохранения выделило Псковской области 13 тысяч ИХА-исследований. Ранее их уже закупали детская и областная клинические больницы, чтобы перед госпитализацией и размещением в общих палатах проверять пациентов на факт заражения инфекцией.

«Эта методика тоже имеет право на жизнь и скоро будет применяться у нас достаточно широко, например, в сельской местности, откуда тесты нужно отправлять на исследование в Псков или Великие Луки, а результаты ждать 2-3 дня. С ИХА-исследованиями результат можно будет получить уже у постели больного», - заметил главный санитарный врач Псковской области.

Он также добавил, что существует вероятность старта продаж таких тестов в аптеках региона. «Но врачебные заключения по ним мы делать не будем, потому что эти тесты не настолько точны», - подчеркнул Александр Нестерук.

Напомним, за прошедшие сутки в Псковской области специалисты провели 1 432 теста на коронавирус, за все время пандемии – 729 163.