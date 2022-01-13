Сергей Елизаров вновь получил президентский грант на проект «Экомышление»

Руководитель Псковского отделения Российского экологического движения, член экспертного совета РЭД Сергей Елизаров во второй раз выиграл президентский грант на реализацию в Псковской области проекта «Экомышление». Об этом он сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.
Фото: группа проекта «Экомышление» в соцсети «ВКонтакте»
По его словам, возможна также внепроектная работа с другими школами, однако этот вопрос будет решаться позже. Порядок реализации гранта остается прежним - это проведение четырех уроков в каждом классе. Кроме того, в этом году «Экомышление» усилит работу с волонтерами Псковского государственного университета и комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области.
«У нас запланирована высадка саженцев растений и выездные экскурсии на перерабатывающие предприятия. Экскурсии хотели провести и в прошлом году, но, к сожалению, из-за коронавируса их пришлось отменить. В этом году, надеюсь, все получится», - сказал Сергей Елизаров.
Он отметил, что экологические уроки теперь будут проводить и сами школьники, которые получили экологические знания на занятиях в рамках проекта в прошлом году. «Когда я писал заявку, я хотел, чтобы у нас была некая форма преемственности, чтобы мы дали знания школьникам, а они смогли бы передать им младшим классам. У нас уже составлен список детей по школам, которые хотели бы проводить экологические уроки, хотелось бы начать их реализацию в День экологических знаний, 15 апреля», - отметил эколог.
Также в рамках проекта продолжится сотрудничество с партнером проекта - заводом «Титан-Полимер». «Это один и наших самых важных партнеров, с ним мы взаимодействовали и в прошлом году. "Титан-Полимер" берет на себя львиную долю по всесторонней поддержке проекта, в том числе - закупает экосумки и термостаканы для детей», - рассказал Сергей Елизаров.
Экологические подарки на уроках получают сами школьники. По словам координатора проекта, в прошлом году охвачено было около 600 детей, теперь ожидается, что этот показатель увеличится до 1 500.