Общество

Псковские архивисты опубликовали подборку газетных заметок о событиях 1919 года

Псковские архивисты опубликовали подборку заметок из «Псковского набата» о событиях 1919 года. Об этом сотрудники Государственного архива Псковской области сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«13 января отмечают День российской печати. Мы, сотрудники государственного архива Псковской области, с большим трепетом и уважением относимся к работе редакций газет. Ведь каждый их номер - ценнейший источник информации, который с годами будет становиться только интереснее. На полосах газеты можно почерпнуть информацию о прошедших событиях, получить прямую речь участников этих событий, увидеть снимки, полезные врезы – цифры, даты, имена. А сколько интереснейших объявлений, заметок, фотофактов встретишь в печати!» - отметили сотрудники архива.

Архивисты подготовили подборку заметок из газеты «Псковский набат» за 1925-1930 годы с воспоминаниями очевидцев 1919 года.

«Вчитайтесь в эти тексты, улыбнитесь их искренности и простоте», - добавили сотрудники архива.