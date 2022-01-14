Общество

Памятник Петру Первому торжественно открыли у здания псковской прокуратуры

Торжественное открытие памятника Петру Первому состоялось у здания прокуратуры Псковской области сегодня, 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Памятник императору установили на улице Плехановской посад к 300-летию прокуратуры Российской Федерации.

Прокурор региона Иван Грибов и первый вице-губернатор Вера Емельянова заложили в его основание капсулу с посланием, адресованным будущим поколениям прокурорских работников.

«Именно Петр Первый, преобразовавший Россию, провел реформу и создал 300 лет назад такой орган, как прокуратура. И сегодня мы понимаем, насколько глубока была идея императора. Мы видим, что задачи обеспечения невозможности казнокрадства и соблюдения законов сохраняют свою актуальность», - подчеркнул Иван Грибов и поблагодарил за создание монумента скульпторов Антона и Алексея Гордиенко, а также муниципальные и региональные органы власти.

Затем к работникам прокуратуры обратилась первый замгубернатора Вера Емельянова. «Мы поздравляем сотрудников прокуратуры с великим праздником и отдаем дань их труду. Император Петр Первый бывал в Пскове, обеспечивая здесь безопасность государства. И мы, глядя на этот памятник, будем помнить, что должны сделать для страны!» - сказала она.

Роль Петра Великого в развитии страны в целом и Псковской области в частности отметил глава администрации города Пскова Борис Елкин. «Прокуратура вносит большой вклад в развитие региона и города Пскова. Со своей стороны мы надеемся на обоюдное сотрудничество и постараемся не подвести вас!» - обратился сити-менеджер к сотрудникам прокуратуры.

В заключение мероприятия автор памятника Антон Гордиенко поблагодарил за честь работать над созданием памятного знака и процитировал стихи Александра Пушкина о величии императора.

Напомним, именно Петр Первый считается основателем прокуратуры как органа надзора за соблюдением законов. 12 января 1722 года он издал указ о создании нового государственного института.