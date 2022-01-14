Общество

Исполнилось 11 лет со дня создания Следственного комитета РФ

Сегодня, 15 января, исполнилось 11 лет со дня создания Следственного комитета РФ. Принятие закона «О Следственном комитете Российской Федерации», вступившего в силу с 15 января 2011 года, стало закономерным итогом реформы, в ходе которой были разделены функции следствия и надзора. Таким образом, возродилась созданная 300 лет назад концепция вневедомственного предварительного следствия, сообщает пресс-служба СК России.

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Знаменитые майорские канцелярии времен Петра Великого подчинялись непосредственно главе государства и занимались расследованием преступлений в отношении высокопоставленных чиновников, уличенных в коррупции. Сейчас полномочия Следственного комитета значительно шире. «В ведомстве, которое в прошлом году отметило 10-летний юбилей, трудятся настоящие профессионалы. Они добросовестно и честно выполняют поставленные задачи и служат Отечеству», - подчеркнули в пресс-службе.



Видео: пресс-служба СК России

В последние годы в Следственном комитете РФ произошли серьезные структурные преобразования. Значительно увеличилась штатная численность следователей и следователей-криминалистов – тех, кто непосредственно участвует в расследовании уголовных дел. Созданы подразделения, которые специализируются на расследовании новых и актуальных видов преступлений. Все это дает возможность успешно противодействовать наиболее опасным видам преступности – терроризму, экстремизму, организованной преступности, бандитизму и преступлениям против личности. Успешно расследуются экономические, финансовые и киберпреступления.



Результаты, которых ведомство добилось за один только прошедший 2021-й год, подтверждают эффективность его работы. За 11 месяцев 2021 года в суды было направлено более 83,5 тысяч уголовных дел. Государству и гражданам, потерпевшим от преступлений, на стадии предварительного следствия возмещено свыше 61 млрд 900 млн рублей ущерба. К уголовной ответственности привлечены лица, причастные к совершению злодеяний, в том числе и те, кто обладает особым правовым статусом. «Сотрудники СК России успешно расследовали множество резонансных происшествий и преступлений. Это итог совместной деятельности следователей, криминалистов СК России, оперативных подразделений других правоохранительных структур, а также государственных органов», - рассказали в пресс-службе.



Так, к примеру, только в прошлом году по результатам масштабной работы следователей кемеровским судом были вынесены приговоры фигурантам уголовных дел о пожаре и массовой гибели людей в печально известном ТРЦ «Зимняя вишня». В Перми к пяти годам лишения свободы приговорен владелец мини-отеля «Карамель», где в январе 2020-го погибли пятеро постояльцев. Также оглашен приговор и фигурантам еще одного уголовного дела о происшествии в пермском мини-отеле. В минувшем году обвинения в окончательной редакции были предъявлены экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и предпринимателю из Красноярска Анатолию Быкову, которому инкриминированы подстрекательства к убийству по найму и другие злодеяния. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении Никиты Белых – бывшего главы Кировской области. Обвинение в получении взяток предъявлено губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам – главе группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также другим фигурантам.



«Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и его соучастников, обвиняемых в хищениях и должностных преступлениях. Офицеры центрального аппарата ведомства продолжают расследование страшной трагедии, унесшей жизни 51 человека на шахте "Листвяжная" на Кузбассе, на данный момент ряду фигурантов уже предъявлены обвинения, и они находятся под стражей. Сотрудники Следственного комитета России защитили от преступных действий семью мэтра советского кино Алексея Баталова. Кроме того, следователи продолжают заниматься расследованиями массовых отравлений граждан суррогатным алкоголем в целом ряде регионов», - поделились в пресс-службе.



Также в ведомстве продолжается расследование обстоятельств геноцида, совершенного гитлеровцами в отношении мирного населения и военнопленных на территории регионов, оккупированных в годы Великой Отечественной войны. «Таким преступлениям нет срока давности. В Следственном комитете появилось и свое поисковое движение – сотрудники СК России в свободное от службы время занимаются поисками останков погибших солдат и убитых фашистами мирных граждан. Вместе с тем в этом году сотрудники ведомства приняли участие в крупнейшем международном форуме, посвященном Хабаровскому процессу. Благодаря офицерам ведомства и лично председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину началось восстановление народного исторического музея, посвященного легендарной "Дороге жизни", который находится в деревне Коккорево Ленинградской области», - сообщили в ведомстве.



Продолжается развитие и ведомственных образовательных учреждений, совершенствование учебных программ, подготовка высокопрофессиональных специалистов, постоянно повышающих свою квалификацию. В минувшем году в городе Севастополе был открыт еще один ведомственный кадетский корпус морской направленности, а в Санкт-Петербурге начал работать Пансион воспитанниц Следственного комитета. В ведомстве проводится активная воспитательная и патриотическая работа с молодежью. В 2021 году студенты образовательных учреждений приняли участие в патриотической регате – на легендарном паруснике «Седов» они прошли морским путем от Владивостока до самых крайних северных точек Евразии. Кроме того, студенты и кадеты регулярно навещают ветеранов и простых пенсионеров, которые нуждаются в помощи.



В СК России налажено тесное взаимодействие с общественностью, волонтерами, средствами массовой информации, которые помогают правоохранителям восстанавливать права социально уязвимых граждан, отстаивать трудовые права россиян, заботиться о людях старшего поколения. Офицеры Следственного комитета борются за права сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расследуя уголовные дела в отношении чиновников, по вине которых указанной категории граждан не предоставляется законное жилье, или выделенные квартиры непригодны для проживания. Также ведется активная шефская работа в детских домах и центрах семейного воспитания. Ежегодно награждаются дети-герои – это маленькие россияне, которые попали в экстремальную ситуацию, но, несмотря на опасность, спасли чужую жизнь.



Следственный комитет России активно взаимодействует и с зарубежными коллегами. В минувшем году председатель СК России провел ряд рабочих встреч с представителями правоохранительных органов иностранных государств.



«К сожалению, трудный год не обошелся и без потерь. Сотрудники Следственного комитета простились со своим коллегой и верным товарищем - Владимиром Ивановичем Маркиным. Генерал-майор Маркин был первым официальным представителем СК России. Не стало и народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового, офицеры ведомства любили его не только как великого актера театра и кино, но и почетного члена Общественного совета Следственного комитета. Минувший год унес жизнь еще одного замечательного человека – Виктора Михайловича Егоршина, ветерана уголовного розыска, доктора юридических наук и большого друга и преподавателя будущих следователей Санкт-Петербурга. В 2021-ом перестало биться сердце Александра Яковлевича Сухарева – бывшего генерального прокурора СССР, бывшего министра юстиции РСФСР, действительного государственного советника юстиции Российской Федерации, участника Великой Отечественной войны, профессора и члена Общественного совета при Следственном комитете. Уход этих людей для всего Следственного комитета, как и для всех жителей страны, стал невосполнимой утратой…», - сообщили в ведомстве.



Вся работа Следственного комитета направлена на эффективное выполнение поставленных перед ведомством задач, и в первую очередь - защиту прав граждан, доверие которых – один из главных критериев оценки работы следователя. «Одиннадцать лет для ведомства – это только набор высоты. Впрочем, уже на этом этапе сотрудники СК сумели показать результат и доказать жителям огромной страны свою эффективность. А еще неравнодушие, готовность прийти на помощь в трудную минуту. Офицеры по-прежнему выполняют свой долг, а значит, и ведомство продолжает движение вверх, чтобы россияне не теряли веру в закон и справедливость», - добавили в пресс-службе.