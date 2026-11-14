Сергей Вострецов: Государство и бизнес начинают выстраивать цивилизованные правила игры на рынке

За первый месяц эксперимента Федеральной налоговой службы по развитию платформенной занятости и обелению рынка предоставления персонала совокупные налоговые поступления от участников проекта выросли в 3,3 раза. Налоговая нагрузка увеличилась в четыре раза. Об этом сообщил заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев.

В проекте, стартовавшем 1 сентября 2026 года, участвуют 36 крупных компаний e-commerce и ритейла, более 1 тысячи уникальных партнёров (около 30 % рынка) и 10 цифровых платформ. Пять крупнейших игроков уже отказались от прямых договоров с поставщиками персонала в пользу прозрачных цифровых платформ. Количество партнёров, находящихся в «зелёной зоне» (с налоговой нагрузкой выше 45,8 %), выросло более чем в 10 раз.

Механизм эксперимента не требует изменения законодательства: заказчик рассчитывает налог и перечисляет его на единый налоговый счёт исполнителя, а компания декларирует всю сумму, доплачивая недостающее. ФНС совместно с Минтрудом и Минэкономразвития готовит свод общих правил — «Белую книгу», поскольку проект выявил потребность в чёткой правовой базе для квалификации таких отношений.

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал результаты эксперимента.

«Рост налоговых поступлений в 3,3 раза за столь короткий срок — это не просто сухая статистика, а реальный сигнал о том, что государство и бизнес начинают выстраивать цивилизованные правила игры на рынке платформенной занятости. Мы в СОЦПРОФ давно говорили: серые схемы и заниженная налоговая нагрузка бьют в первую очередь по самим работникам. Когда компании уходят в тень, у людей пропадают социальные гарантии, пенсионные права, возможности защиты трудовых интересов. Сейчас мы видим, как благодаря прозрачным цифровым платформам и эксперименту ФНС рынок постепенно обеляется. Это важно и для бюджета, и для миллионов людей, которые работают через платформы — курьеров, водителей, специалистов временного персонала. Но рост налогов не должен становиться самоцелью. Главное — чтобы вместе с легализацией росли и реальные доходы работников, появлялись понятные социальные гарантии, страхование и возможности для профессионального развития. Профсоюзы СОЦПРОФ готовы активно участвовать в подготовке “Белой книги” и дальнейшей проработке правил. Мы настаиваем, чтобы в новых нормах были чётко зафиксированы права платформенных занятых, механизмы их защиты и ответственность площадок. Только в этом случае обеление рынка станет настоящим шагом вперёд — не только для казны, но и для людей труда», - отметил он.

Эксперимент продлится до сентября 2027 года. Его итоги должны стать основой для дальнейшего регулирования платформенной экономики в России.