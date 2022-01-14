Общество

Акцию «Подари ребенку праздник» провел молодежный совет Псковского облсовпрофа

Молодежный совет Псковского областного совета профессиональных союзов провел благотворительную акцию «Подари ребенку праздник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«В условиях пандемии и отмены праздничных мероприятий члены профсоюза сохранили детям-воспитанникам детских домов и специальных учреждений веру в новогоднее чудо. Дети из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, из Пскова и Печор получили подарки в виде сладостей, игрушек, настольных и развивающих игр, наборов для творчества, книг», - рассказали в облсовпрофе.

Молодежный совет поблагодарил за помощь:

• СОП Псковский облсовпроф и его сотрудников,

• Псковскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения,

• Псковскую областную организацию профсоюза работников культуры,

• Псковскую областную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ,

• Псковскую областную организацию профсоюза работников жизнеобеспечения,

• Псковскую областную организацию профсоюза военнослужащих,

• Псковскую областную организацию профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания,

• неравнодушных граждан города Пскова,

• Псковскую областную организацию профсоюза работников связи,

• МУП «Псковские тепловые сети»,

• Учреждение отдыха «Соцтурпроф»,

• Учреждение отдыха и оздоровления «Алоль»,

• ЛПУ «Санаторий "Череха"»,

• ЛПУ «Санаторий "Хилово"»,

• ЛПУ «Санаторий "Голубые озера"».

«Акция не заканчивается! Граждане приносят подарки, звонят организации. Мир полон добрых людей. Маленький подарок - для многих это мелочи, а для детей событие всей жизни, маленького, впечатлительного человека. Спасибо всем тем, кто подключился к акции. Счастливые глаза детей – это лучшая награда», - подчеркнули в организации.