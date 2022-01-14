Общество

Глава Великих Лук разъяснил ситуацию с капремонтом школ

Великим Лукам подтвердили выделение федеральных средств на капитальный ремонт трех городских школ: первой, семнадцатой и педагогического лицея. Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

«Хочу сразу дать разъяснения по этому поводу, поскольку в сети Интернет уже стали появляться слухи, что семнадцатую школу буквально со дня на день уже закрывают на ремонт, а в перспективе детей переведут в новую школу на улице Заслонова, - напомнил глава города. - Капитальный ремонт в семнадцатой школе и строительство нового учреждения – это два совершенно разных проекта, никак несвязанных друг с другом. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации для ремонта двух школ: семнадцатой и педагогического лицея, а по первой школе идут предпроектные работы. В документации будет учтена необходимость замены ветхих инженерных сетей и отделка помещений для учебной деятельности. Затем проект будет отправлен на экспертизу. Предполагаемый срок выполнения этих работ – середина апреля нынешнего года. После чего будет объявлен аукцион на выполнение строительных работ и согласно федеральному закону будет определён подрядчик. Эта процедура займет около тридцати дней. Затем начнутся сами строительные работы, которые, планируют завершить в этом году».

Таким образом, к началу работ учебный год, скорее всего, уже подойдет к концу, и необходимости переводить детей в другие образовательные учреждения не будет, пояснил Николай Козловский. Однако в случае, если процессы подготовки документации пройдут в максимально сжатые сроки и подрядчик сможет приступить к работам раньше этого времени, ученикам и их родителям будут предложены удобные варианты для полноценного обучения и завершения учебного года.