Общество

125 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

125 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 14 января. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 72 740 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

Глава региона рассказал, что новый штамм «омикрон» выявлен в 13 регионах России, но в Псковской области подтвержденных случаев заражения «омикроном» пока нет. «Тем не менее фиксируется рост количества заболевших. Убедительно прошу предельно серьезно относиться ко всем требованиям Роспотребнадзора», - отметил Михаил Ведерников.

Вчера в регионе избавились от коронавируса 67 пациентов (всего — 68 801). Скончались 1340.

Специалисты провели 1377 исследований на коронавирус (всего — 731 996).