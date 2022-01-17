Общество

Срок карантина для заболевших коронавирусом сократят до недели

Срок карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до семи дней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сказала Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

До этого на изоляции необходимо было находиться в течение двух недель.

Власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, это будет осуществляться, передает слова вице-премьера РИА Новости.

Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.

Татьяна Голикова подчеркнула: сейчас в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 63,9%, при этом Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия и Чукотский автономный округ достигли уровня в 80%.

Вице-премьер предупредила, что новый штамм коронавируса уже развивается на территории России. «За последние шесть месяцев за пределы Российской Федерации не выезжали более 70% заболевших», — отметила она. Рост числа заражений наблюдается в 67 регионах, новый штамм при этом доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«Опыт наших коллег из-за рубежа говорит в пользу прохождения повторной вакцинации, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания», — сказала Татьяна Голикова.

Прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.