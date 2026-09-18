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Россиян призвали не ругать детей за двойки и тройки

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Ругать ребенка за двойку или тройку не стоит. Сначала родителям нужно выяснить причину плохого результата: школьник мог не понять тему, переволноваться, не справиться с нагрузкой или действительно отказаться от подготовки. Об этом рассказала заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк.

«Постоянные наказания меняют мотивацию ребенка. Вместо получения знаний школьник начинает учиться ради того, чтобы избежать скандала или разочарования родителей. Это повышает риск списывания, сокрытия оценок и выбора только простых заданий, в которых сложнее допустить ошибку. Необходимо разделять саму оценку и поведение, которое к ней привело. Если ребенок честно готовился и пытался разобраться, но не справился, ругать его бессмысленно. Полезнее выяснить, где возникла трудность и какая помощь ему требуется», — пояснила Третьяк.

По ее словам, строгий разговор допустим, если школьник систематически не готовился, прогуливал занятия, нарушил договоренность, списывал или обманывал родителей, пишет «Газета.Ru». Однако обсуждать следует конкретный поступок, а не личные качества ребенка, предупредила Третьяк.

Вместо фразы «ты ленивый и безответственный» лучше напомнить: «мы договаривались, что ты подготовишься, но ты этого не сделал», посоветовала эксперт. Тогда школьнику проще понять связь между своим действием и результатом, а также определить, как исправить ситуацию, уточнила Третьяк.

По ее мнению, после плохой оценки родителям стоит спокойно спросить ребенка, что именно оказалось сложным, как он готовился и что можно изменить перед следующей работой, затем вместе составить конкретный план — повторить тему, обратиться к учителю, выделить дополнительное время или изменить порядок выполнения домашних заданий.

Ошибки являются частью обучения, подчеркнула Третьяк. Если каждая неудача превращается в катастрофу, ребенок начинает избегать сложных задач и воспринимать плохую оценку как подтверждение собственной неспособности, сказала эксперт. Задача родителей — научить школьника разбирать причины неудачи, исправлять ошибки и не бояться новой попытки, заключила Третьяк.

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