Эксперт объяснил, что заставляет белых медведей выходить к людям

Сокращение ледового покрова в Арктике заставляет белых медведей проводить больше времени на суше, что увеличивает вероятность их встреч с человеком, рассказал генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.

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В конце лета и начале сентября 2026 года в ряде российских регионов участились выходы бурых медведей к людям. При этом, по данным проекта «Медвежий патруль», число выходов белых медведей к людям в российской Арктике за последние годы также фиксируется стабильно высокое. В 2025 году зарегистрирован 121 такой случай, в 2024-м - 119, в 2023-м - 113, а в 2022-м - 149. Почти 90% всех инцидентов приходится на Чукотку, пишет РИА Новости.

По словам Рыбакова, морской лед для белого медведя - это не просто место обитания, а прежде всего платформа для охоты на тюленей, которые составляют основу его рациона.

«Когда лед весной раньше разрушается, а осенью позже формируется, сокращается время эффективной охоты и увеличивается период, когда животные вынуждены жить за счет накопленных жировых запасов», - сказал Рыбаков.

Таким образом, время, которое хищники проводят на суше, растет, а с ним и число заходов в населенные пункты и на объекты инфраструктуры, добавил эксперт. При этом он уточнил, что на вероятность конкретного захода в поселок влияют не только ледовые условия.

«Очень большое значение имеют так называемые аттрактанты (запахи и сигналы, которые привлекают животных - ред.), прежде всего пищевые - открытые мусорные свалки, пищевые отходы», - добавил он.

Ранее Рыбаков рассказал агентству, что в Арктике обитают от 22 до 31 тысячи белых медведей, при этом 7-9 тысяч из них живут в ее российской части.