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Кассы самообслуживания в РФ впервые стали популярнее традиционных

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Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс: расплачиваться в них предпочитает больше половины экономически активных россиян старше 18 лет, говорится в исследовании SuperJob.

«В 2026 году кассы самообслуживания в супермаркетах впервые стали популярнее традиционных касс. В ситуации, когда в супермаркете нет очередей на оплату покупок, россияне все чаще используют кассы самообслуживания», - показало исследование на основе опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«В 2024 году у кассира предпочитали платить 50% опрошенных, а на КСО - 44%. В прошлом году показатели сравнялись: по 47%. А сегодня самообслуживание стало популярнее (55%), чем классический вариант (40%)», - добавляется в материалах.

Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин: 43% выбрали бы кассира и 51% - кассу самообслуживания против 36 и 59% среди россиянок.

Больше всего сторонников КСО среди молодежи до 35 лет (83%). А среди граждан старше 45 лет по-прежнему чуть больше тех, кто пойдет к кассиру, чем на кассу самообслуживания: 49% против 45%, соответственно, пишет РИА Новости

Респонденты с высшим образованием чаще выбирают кассира (43%), чем опрошенные со средним профессиональным (37%).

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