Астроном оценил вероятность попадания Земли в черную дыру

Рисков попадания Земли в черную дыру нет, даже если она окажется на месте Солнца, рассказал научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (АКЦ ФИАН) Вячеслав Авдеев.

«Таких рисков нет. Есть такое распространенное заблуждение, что черная дыра — это такой космический пылесос, который затягивает в себя все, что в округе находится. На самом деле это не так», — сказал Авдеев.

Он уточнил, что несмотря на то, что черные дыры — это очень компактные объекты с очень мощным тяготением, они не засасывают в себя все, что находится вокруг.

«Если мы условно возьмем Солнце и сделаем его черной дырой, сожмем его до шести километров диаметром, то орбита Земли не изменится. Мы как двигались с периодом в год вокруг бывшего уже Солнца, так и будем вращаться. Будет темно, будет холодно, для цивилизации это не очень хорошо, но Земля с орбиты не сойдет», — привел пример Авдеев.

Таким образом, по его словам, если где-то в относительно близких окрестностях нашей Солнечной системы есть неоткрытые черные дыры, то они никак человечеству не угрожают, пишет РИА Новости.

Даже если представить гипотетическую ситуацию, что некая черная дыра влетит в Солнечную систему, это вызовет катастрофу, но не потому, что черная дыра «все засосет», а потому что она изменит орбиты планет так, что они все разлетятся, и жить на Земле станет невозможно, рассказал ученый.

«Количество черных дыр в Галактике — 100 миллионов, кажется огромным, но на самом деле, если их разместить в объеме всей Галактики и посчитать вероятность того, что такой объект приблизится на опасное расстояние, окажется, что это случится за время много большее, чем вообще время жизни Вселенной. Поэтому можно выдыхать и спать спокойно, это нам не грозит», — добавил Авдеев.