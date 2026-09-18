Специалисты назвали возможные способы заражения вакцины для собак болезнью Ауески

Официальная причина заражения вакцины «Мультикан-8» вирусом свиного герпеса пока не установлена, однако ветеринары рассказали несколько возможных сценариев произошедшего.

«Первый механизм — контаминированный клеточный субстрат. Вакцинные вирусы наращивают на культурах клеток, и если в банковских запасах или в линиях клеток присутствует посторонний агент, он может размножиться вместе с целевым штаммом. Хрестоматийный пример — обнаружение цирковируса свиней в человеческой ротавирусной вакцине через зараженный субстрат», отметили эксперты.

Второй — сырье животного происхождения. Для культивирования применяют сыворотку крови, трипсин и другие ферменты, часто получаемые от свиней или крупного рогатого скота, пишут «Известия».

«Свиной трипсин исторически является одним из главных путей заноса свиных вирусов в производство», — отмечают специалисты.

Третий — перекрестная контаминация на производственной площадке. Если на одной территории работают с живыми штаммами разных вирусов, в том числе вакцинами для животноводства, при нарушении зонирования, недостаточной дезинфекции или ошибках в логистике вирус может попасть в другие потоки через оборудование, тару, воздух или персонал.

Четвертый — нарушение режима инактивации. Некоторые компоненты препаратов проходят этапы инактивирования: сбой в этих процессах или занос вируса после стадии инактивации может привести к тому, что в готовом продукте окажется живой посторонний агент.

