Псковских школьников научат не бояться первой работы

Конкурс «Работа-просто», где школьники смогут провести занятия для своих сверстников о трудоустройстве и представить свои результаты жюри, стартовал в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Основная цель конкурса – снижение уровня страха у подростков при первом официальном устройстве на работу. Участникам предстоит не только пройти специальное обучение, но и самостоятельно провести занятия для школьников 8–11 классов на базе своих учебных заведений. Команды должны будут осветить эту работу в социальных сетях, а затем представить полученный опыт и предложения по улучшению тренинга в виде презентации на очном этапе.

Победители получат грамоты и ценные призы, а все участники – сертификаты. Участвовать могут команды из трёх человек от 14 до 17 лет из одной школы. Заявку нужно отправить до 24 сентября.

«Многие подростки боятся первого официального трудоустройства: не знают, как разговаривать с работодателем, какие документы нужны и чего ожидать на новом месте. Конкурс поможет разобраться в этих вопросах на практике», – отметил руководитель проекта Егор Гронский.

Проект реализуется при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты. По возникающим вопросам можно обращаться к руководителю проекта Егору Гронскому по телефону: +7 (905) 295-77-29.