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Биолог развеяла миф о кактусах и компьютерах

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Кактусы не поглощают вредное излучение от компьютера, поэтому держать их рядом с техникой ради защиты бессмысленно, рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко.

«Откуда-то взялось убеждение, что кактусы нужно держать около компьютера, якобы они поглощают вредное излучение. Это неправда», - сказала NEWS.ru Татаренко.

По ее словам, не стоит сажать кактусы, если у вас северная комната и в ней мало света. Все суккуленты не требуют частого полива и могут выдерживать прямые лучи солнца, подчеркнула эксперт.

Татаренко также предупредила, что если кактусам будет жарко от батареи зимой, то они будут болеть, вытянутся и не зацветут весной. 

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