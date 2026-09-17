Биолог развеяла миф о кактусах и компьютерах

Кактусы не поглощают вредное излучение от компьютера, поэтому держать их рядом с техникой ради защиты бессмысленно, рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко.

«Откуда-то взялось убеждение, что кактусы нужно держать около компьютера, якобы они поглощают вредное излучение. Это неправда», - сказала NEWS.ru Татаренко.

По ее словам, не стоит сажать кактусы, если у вас северная комната и в ней мало света. Все суккуленты не требуют частого полива и могут выдерживать прямые лучи солнца, подчеркнула эксперт.

Татаренко также предупредила, что если кактусам будет жарко от батареи зимой, то они будут болеть, вытянутся и не зацветут весной.