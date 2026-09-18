Псковичей, погибших при защите Отечества, вспоминают 18 сентября

Псковичей, погибших при защите Отечества, вспоминают в Псковской области сегодня, 18 сентября, в этом году уже в третий раз. Законопроект об установлении памятной даты депутаты регионального парламента приняли на сессии 24 октября 2023 года.

В этот день вспоминают уроженцев Псковской области, жителей региона, в том числе военнослужащих и приравненных к ним лиц, проходивших военную службу на территории области, погибших при защите интересов РФ.

В 12:00 на кладбище «Белых мох» в Псковском округе запланированы митинг-реквием «Псковичам – защитникам России…» и возложение цветов. А в Великих Луках также в 12:00 будет торжественное возложение цветов к памятному знаку великолучанам, погибшим в горячих точках, и памятнику участникам СВО. Мероприятия пройдут в сквере «Воинской славы» у мемориала славы героям СВО.

Памятную дату отмечают 18 сентября в честь дня отражения псковичами атаки войск польско-литовского государства в ходе Ливонской войны в XVI веке (по старому стилю 8 сентября 1581 года).

Напомним, 18 августа (28 августа по новому стилю) 1581 года первые литовские отряды подошли к реке Черехе. 26 августа (5 сентября по новому стилю) литовский король подошел к Пскову с огромным войском. С 1 сентября (11 сентября по новому стилю) армия Стефана Батория начала вести подготовку к штурму. 7 сентября (17 сентября по новому стилю) войска литовского короля начали бить по стене Окольного города, из-за чего псковские укрепления были сильно повреждены.

Стену между Покровской и Свинузской башнями проломили в нескольких местах, один из проломов был более ста метров. 8 сентября (18 сентября по новому стилю) войска Стефана Батория ворвались в город, были захвачены Покровская и Свинузская башни.

Организованная воеводой Шуйским отчаянная контратака остановила продвижение противника. Из Троицкого собора к пролому принесли чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы Печерского монастыря и мощи благоверного князя Всеволода-Гавриила с другими святынями. Молебен у пролома произвел сильное впечатление на псковскую армию: защитники крепости бросились на врагов, отбили башни и проломы и далеко гнались за убегавшим противником, захватив пленных и оружие.

Оборонявшиеся потеряли 863 человека убитыми и 1126 раненными. Противник потерял убитыми более пяти тысяч человек, а ранеными — вдвое больше.

Мужество и стойкость жителей Пскова остановили под стенами своего города противника и разрушили планы Стефана Батория. Баторий пошел на заключение перемирия на 10 лет, которое и было подписано недалеко от Пскова в местечке Запольский Ям 6 января (16 января по новому стилю) 1582 года.

При конвертации дат со старого стиля на новый стиль учитывалось, что реформа Юлианского календаря произошла в 1582 году и разница между «старым» и «новым» стилями составляет 10 суток для XVI века.

Напомним, русский князь, боярин, воевода, псковский наместник и спаситель Пскова от нашествия войск Стефана Батория Иван Шуйский также являлся еще и талантливым военным и настоящим патриотом, имя которого долгое время было забыто. Какой вклад внес воевода Шуйский в оборону Пскова 1581 года и почему средневековые правители Московской Руси не были благосклонны к защитнику города — в выпуске «Истфакта».