Общество

Рабочий паспорт времен оккупации показали в архиве псковским студентам

Преподаватели и студенты Псковского политехнического колледжа, участвующие в региональном этапе всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», посетили сегодня Государственный архив Псковской области. Запись об этом размещена в группе «Государственный архив Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Государственный архив Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

Сейчас идет прием заявок на конкурс, победителей которого определят по четырем группам: учащиеся 5-7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов, а также обучающиеся по программе среднего профессионального образования. Так, среди предложенных тем сочинений - военные преступления нацистов, мемориалы и музеи Великой Отечественной войны, война в истории семьи участника конкурса, потери среди мирного населения, дети в истории Великой Отечественной войны, подвиг педагога, полевая почта и ряд других.



Учащиеся познакомились с правилами работы в читальном зале и посетили хранилище документов. Кроме того, ребятам показали сборники документов, посвященных периоду Великой Отечественной войны, в том числе «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны. Псковская область». В архиве отметили, что особый интерес учащиеся проявили к документам периода оккупации: рабочий паспорт, сведения о переименовании улиц города Пскова, акты расследования злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории региона.



Помимо этого, состоялась презентация сайта «Без срока давности. Псковская область», на котором размещены архивные документы. Студентам также показали фильм «Без срока давности. Трагедия в Черняковицах», подготовленный Государственным архивом Псковской области.