Общество

За сговор с псковским регоператором «Мехуборке СПБ» грозит штраф более 17 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 января признал законным штраф, назначенный Псковским УФАС «Мехуборке СПБ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Суд оставил жалобу ООО «Мехуборка СПБ» о признании незаконным решения о привлечении к административной ответственности без удовлетворения. Кроме того, постановление о наложении штрафа в размере 17 308 240 рублей в суде оставили без изменений.

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Федеральная антимонопольная служба назначила компании штраф за участие в 2019 году в сговоре между ООО «Экопром» - псковским регоператором по обращению с ТКО - и другими участниками торгов на услуги по транспортировке мусора.