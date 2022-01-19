Ушла из жизни экс-директор псковской детской музыкальной школы №1 Нина Истомина

Экс-директор, преподаватель Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, ветеран труда Нина Истомина ушла из жизни 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
Нина Истомина работала в первой музыкальной школе с 1956 по 2012 год. Педагогическая работа, музыкальное воспитание детей стало делом всей ее жизни, заметили в администрации. В Псков Нина Истомина приехала после окончания Саратовского музыкального училища, совсем скоро молодого специалиста назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а затем - директором ДМШ №1, в должности которого она проработала почти четверть века.
Нина Истомина воспитала не одно поколение музыкантов, многие из которых продолжили музыкальное образование и успешно трудятся во многих регионах России. В ДМШ №1 на протяжении многих лет трудились и трудятся выпускники Нины Истоминой: Е. М. Зайцева, А. Г. Федорова, Н. А. Буренкова, Е. А. Терехова, Л. Н. Филиппова. Работала преподавателем и ее дочь – Людмила Дмитриева.
На протяжении всех лет директорства Нина Истомина всегда проявляла большую заинтересованность и ответственность в работе, подчеркнули в администрации. За многолетний и безупречный труд Нина Истомина награждена знаком министерства культуры «За отличную работу», медалью «Ветеран труда», имеет большое количество благодарностей, поощрений грамот. Награждена юбилейной медалью к 1100-летию города Пскова.
Коллектив Деткой музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова и городская администрация выразили глубокое соболезнование родным и близким Нины Истоминой.
Прощание с ней состоится в четверг, 20 января, в 11.00 на кладбище «Орлецы-1». Сбор пройдет у ворот центрального входа.