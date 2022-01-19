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Ушла из жизни экс-директор псковской детской музыкальной школы №1 Нина Истомина

Экс-директор, преподаватель Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, ветеран труда Нина Истомина ушла из жизни 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Нина Истомина работала в первой музыкальной школе с 1956 по 2012 год. Педагогическая работа, музыкальное воспитание детей стало делом всей ее жизни, заметили в администрации. В Псков Нина Истомина приехала после окончания Саратовского музыкального училища, совсем скоро молодого специалиста назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а затем - директором ДМШ №1, в должности которого она проработала почти четверть века.

«Первоначальное отсутствие административного опыта ей заменили энергия, энтузиазм, желание сделать все возможное, чтобы коллектив работал в лучших условиях. Она решила множество хозяйственных проблем, связанных с капитальным ремонтом здания. За годы руководства Нины Дмитриевны Истоминой значительно вырос контингент учащихся, численно увеличился педагогический состав, в школе были созданы новые отделения по различным специальностям, сложились творческие коллективы. Благодаря личной инициативе Нины Дмитриевны в общеобразовательных школах были открыты филиалы ДМШ №1, которые затем стали самостоятельными музыкальными школами. Нина Дмитриевна Истомина всегда способствовала профессиональному и творческому росту коллектива, постоянно приглашала педагогов-методистов из Москвы и Ленинграда для проведения семинаров», - рассказали в администрации.

Нина Истомина воспитала не одно поколение музыкантов, многие из которых продолжили музыкальное образование и успешно трудятся во многих регионах России. В ДМШ №1 на протяжении многих лет трудились и трудятся выпускники Нины Истоминой: Е. М. Зайцева, А. Г. Федорова, Н. А. Буренкова, Е. А. Терехова, Л. Н. Филиппова. Работала преподавателем и ее дочь – Людмила Дмитриева.

На протяжении всех лет директорства Нина Истомина всегда проявляла большую заинтересованность и ответственность в работе, подчеркнули в администрации. За многолетний и безупречный труд Нина Истомина награждена знаком министерства культуры «За отличную работу», медалью «Ветеран труда», имеет большое количество благодарностей, поощрений грамот. Награждена юбилейной медалью к 1100-летию города Пскова.

«В одной из характеристик, хранящихся в личном архиве Нины Истоминой, перечень полученных ею благодарностей и наград от республиканского и местного руководства завершается емкой фразой: "Нина Дмитриевна отдала школе всю свою жизнь". В этих словах очень точно сформулирована главная идея мировосприятия этого замечательного преподавателя», - отметили в администрации.

Коллектив Деткой музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова и городская администрация выразили глубокое соболезнование родным и близким Нины Истоминой.

Прощание с ней состоится в четверг, 20 января, в 11.00 на кладбище «Орлецы-1». Сбор пройдет у ворот центрального входа.