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Общество

По пятому пункту

20.01.2022 10:06|ПсковКомментариев: 0

У 192 жителей Псковской области появится официальный современный документ о национальности. Так решил суд. Их называют полуверцами и псковской чудью. В первый день года возят к ним туристов. Речь, конечно, идет о народе сето из Печорского района. Они рассказали, из-за чего добились для себя возвращения графы «национальность».

 

Без бумажки

То, что сето — отдельный народ, признали только в 2010 году. При губернаторе Андрее Турчаке правительство включило сето в Единый перечень коренных малочисленных народов. Годом ранее ЮНЕСКО включила их язык в Атлас исчезающих. Тех, кто впервые знакомится с культурой сето, обычно очаровывает отсутствие в их языке бранных слов и удивляет отсутствие письменности.

На момент присвоения сето официального статуса из паспортов уже исчезла графа «национальность». Поэтому последние двенадцать лет народ в официальных бумагах был, но ни одного его представителя будто бы не существовало.

В целом в России для представителей коренных народов установлен особый режим пользования землей и полезными ископаемыми на территории традиционного проживания. Есть льготное трудоустройство в организации, ведущие традиционную хозяйственную деятельность. Молодые мужчины имеют право заменить службу в армии на альтернативную. Все эти красивые положения из закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» спотыкались о все то же отсутствие графы «национальность». Отмена «пятого пункта», портившего жизнь советским гражданам, части россиян вышла боком. Для наведения порядка в начале 2020 года на федеральном уровне ввели учет «лиц, относящихся к коренным малочисленным народам».

И вот тут встает главный вопрос. Как сето доказать, что они — сето? Если, к примеру, у чукчи или манси отметка стояла в собственном паспорте или в родительском, то как быть народу, признанному буквально вчера? Для них «окончательной бумажки» в природе не существует, а без нее, известно что.

«В советских паспортах было написано, что мы эстонцы, - описывает ситуацию с документами Хелью Маяк, председатель общественной организации «Этнокультурное общество народа сето». - За 1934-й год в эстонских переписях сето есть, но просто записано, по какой волости, сколько человек, а конкретных имен не было. Не осталось доказательств».

Так что дорога перед сето осталась одна — в сторону суда. Они говорят, что с юридическим сопровождением сильно помог областной комитет юстиции. Но на главный вопрос пришлось самим искать ответ. Кто тот человек, который имеет право указать на нескольких представителей народа и заявить, что вот эти — точно сето. Дальше уж они друг за друга поручатся, но с кого-то цепочка должна начаться.

Историческое событие

Таким человеком стала Светлана Ракута, занимавшая 16 лет пост директора лингвистической гимназии в Печорах.

«Ничего особенного я не сделала, - считает она, - что знала, то и подтвердила. Мне вплотную приходилось соприкасаться с этим народом. На базе школы существовало этно-культурное общество, проводили свои репетиции женщины, мы создали детский ансамбль «Птенцы». Я знала и детей, и родителей, и бабушек с дедушками. Суд спрашивал, могу ли я подтвердить, что люди из списка являются частью народа сето. Мне это было сделать легко».

В суд отнесли фотографии с праздников. На них женщины в национальных костюмах с узнаваемой «третьей грудью» из серебра. Судье показали все бумаги, какие смогли собрать, от музейной справки, подтверждающей тысячелетнюю историю сето, до выписки из Устава области, где сказано, что «на территории области гарантируются права народности сету на исконную среду обитания, на сохранение самобытности, языка, обычаев и традиций, на самоуправление». Как их правильно называть, сето или сету, официальные инстанции все еще не определились, в федеральном перечне коренных народов печорский этнос так под двойным названием и фигурирует.

Сами они называют себя сето и ведут собственный реестр. Эти учетные книги тоже отнесли в суд, в них записи о каждом местном сето, где тот родился и как прожил свою жизнь, за что получил награды. Например, есть среди сето ликвидаторы аварии в Чернобыле и участники боевых действий в горячих точках. Хоть матери и рассказывали им в детстве совсем другие сказки (например, про королевскую дочку, выданную замуж за змея, и про сироту, которого пожалела Луна и забрала к себе жить), они прожили общую со страной судьбу.

Сето — один из самых маленьких по численности коренных малочисленных народов России. Данные прошлогодней переписи еще не обработали, а в 2010 году их насчитали 214 человек (из них 123 живут в Псковской области, и по несколько человек в Москве, Петербурге и Ленобласти, Красноярском крае, Хакассии). Меньше только чукотских кереков (4 человека), камчатских алюторцев (12 человек) и води в Ленинградской области (64 человека). На Успение в августе сето вместе собираются в деревне Сигово (два последних раза в онлайн-режиме) на фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», где выбирают короля или королеву. Граница разрубила их королевство пополам. Это разделенный народ. По ту сторону эстонской границы сето живет 10 тысяч человек. Правда, в Эстонии их отдельно не выделяют, считают частью общего народа, а их язык — не более чем диалектом. Но в отличие от лютеран-эстонцев, сето в подавляющем большинстве исповедуют православие с яркими следами языческих верований, за что и получили прозвание полуверцев.

Хелью Маяк говорит, что официальный статус через суд получили не все печорские сето, осталось еще человек 30-40. Когда инициировали процесс, кто-то болел, а другие оказались на заработках за пределами региона. А иные и вовсе отказались от традиционной идентичности.

«Мы все друг друга знаем, - добавляет Хелью Маяк, - когда я со многими разговаривала, они не захотели присоединиться к иску. Сказались русскими или эстонцами».

Плюс несовершеннолетние, они свою бумажку получат уже по родителям.

«Раньше в деревне достаточно было знать, что этот человек - таких-то сын, откуда он родом, что его отец сето, а мать русская. Сейчас этого недостаточно, - констатирует педагог Елена Вариксоо. - Теперь каждый псковский сето сделал гигантский шаг для своего народа и многих поколений своей семьи. Так что сегодняшняя ситуация для сето - это историческое событие, несомненно».

Изюм в туристической булке

Областные власти ежегодно выделяют несколько миллионов на поддержку сето. На эти деньги проводится фестиваль «Сетомаа», летом работает детский языковой лагерь, семьи перед началом учебного года получают по три тысячи рублей на каждого ребенка, печатают буклеты для выставок и форумов, оплачивают на них поездки, субсидируют автобус, раз в неделю курсирующий до Сигова. В этом году в центре Печор для сето появятся торговые павильоны, где они смогут продавать туристам свои сыры с тмином и рукоделие. Год назад музей сето как часть Псково-Изборского получил статус федерального.

«Наверно, будем получать льготы, которые имеют малые народы. Но какие это льготы, я не знаю», - говорит Малле Богачева, руководитель музея сето, и из ее слов становится понятно, что материальной стороной нового статуса представители народа не очень-то интересовались. Не для того в суд ходили.

«Будем жить с осознанием того, что сейчас документально сето не просто какой-то гипотетический народ, а реально существующие люди и семьи», - раскрывает Елена Вариксоо мотивацию участников процесса.

В прошлом году сето самим фактом своего существования помогли псковскому турбюро «Континент» выиграть во всероссийском конкурсе «Открой свою Россию» с программой «С грохотом по фермам». За этническую составляющую в маршруте отвечает музей в Сигове. Туда же «Континент» везет своих туристов каждое 1 января, это едва ли не единственный музей, готовый работать в непростой день.

«Сето — это наша изюминка, - говорит директор «Континента» Светлана Баранова о многолетнем сотрудничестве. - Псковская область — территория расселения славян, современная доминирующая культура — русская. Удивить чем-то сугубо национальным мы не можем. А сето стоят особняком даже в фино-угорской группе, представляя собой интересный народ на стыке верований, традиций, языковой культуры. Этнические вещи, которые совершенно нивелируются в современном мире, вызывают интерес у туристов».

Новый статус вряд ли что-то изменит в жизни сето прямо завтра. Но если поможет им сохранить себя и не превратиться лет через сто в героев сказок, то и этого уже немало.

Юлия Магера

Теги: #сето
Источник: Псковская Лента Новостей
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