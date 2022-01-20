Общество

Профессиональный праздник отметили псковские конвоиры

Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, прошло сегодня, 20 января, в отделе по конвоированию регионального УФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

С профессиональным праздником личный состав поздравил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов. Он пожелал сотрудникам здоровья и стабильности, отметив, что конвойная служба – одна из самых сложных и требует от человека особой выдержки и морально-психологической устойчивости. После чего состоялось вручение наград отличившимся сотрудникам.

Также с поздравлениями к собравшимся также обратился председатель ветеранской организации ведомства Владимир Михайлов. Руководитель подразделения Анатолий Русяев зачитал поздравительные адреса от имени руководства ФСИН и поблагодарил сотрудников за многолетнюю службу и качественное выполнение поставленных задач.

Завершилась торжественная часть мероприятия приведением к присяге молодых сотрудников. Так, слова верности служения Родине впервые произнесли инженер жилищно-коммунального отдела лейтенант внутренней службы Любовь Маркина и младший инспектор отделения по конвоированию прапорщик внутренней службы Александр Рогов.

Сегодня личный состав учреждения выполняет задачи по конвоированию по плановым автодорожным караулам, осуществляет встречное, сквозное и особое конвоирование. Руководит отделом на протяжении почти 20 лет полковник внутренней службы Анатолий Русяев, добавили в пресс-службе ведомства.

Сегодня идет постоянное совершенствование материально-бытовой базы отдела, за последнее десятилетие полностью обновился автопарк специальных автомобилей типа «АЗ», благодаря этому создаются надлежащие условия для перевозки как лиц, заключенных под стражу, так и для несения службы сотрудниками, подчеркнули в пресс-службе управления.

Отдел по конвоированию является одним из ведущих структурных подразделений УФСИН России по Псковской области. Сотрудники постоянно совершенствуют свои знания, навыки и умения, в том числе отрабатывают действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Неотъемлемой частью поддержания положительного морального климата в коллективе способствует психологическое сопровождение личного состава, главной задачей которого является избежание инцидентов во время несения службы, заключили в ведомстве.