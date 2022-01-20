Общество

Стать полицейскими на один день предложили псковским студентам

Управление МВД России по городу Пскову присоединилось к ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант», которая проходит с 17 по 21 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, ее организовали по инициативе МВД ко Дню российского студенчества.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Попробовать себя в роли сотрудников полиции предложили 19 учащимся Псковского кооперативного техникума. Полицейские рассказали молодым людям и девушкам, как поступить на службу в органы внутренних дел, как организована работа в полиции, какие подразделения и службы существуют в системе МВД. Кроме того, они узнали о деятельности общественного совета при городском УМВД и добровольных народных дружин. Как отметили в управлении, эта информация оказалась полезной - участники «десанта» заявили о своей готовности вступить в ряды дружинников, чтобы поддерживать общественный порядок в городе и помогать полицейским обеспечивать безопасность псковичей.

Основная задача акции «Студенческого десанта» состоит в том, чтобы показать работу полиции изнутри и на один день позволить ее участникам стать стражами порядка. Вместе с сотрудниками ДПС учащиеся выехали на площадь Героев десантников для массовой проверки водителей. От инспекторов они узнали, что может послужить поводом для остановки транспорта и получения штрафа. Также им разъяснили основные правила проверки документов у водителя и особенности несения службы на дорогах города. Студенты помогли сотрудникам Госавтоинспекции раздать профилактические памятки по безопасности дорожного движения и пожелали водителям «ровных» дорог.

Со спецификой работы на улицах Пскова будущих юристов ознакомили сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции. Девушки узнали о специальных средствах, которые получают при заступлении на службу и посидели за рулем служебного авто. Затем вместе со стражами порядка решили применить полученные знания на практике и выехали на отработку заявок, поступивших от граждан.

В ведомстве подчеркнули, что одно из направлений работы органов внутренних дел - профилактика нарушений среди детей и подростков. Об этом участникам акции рассказали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Вместе с инспекторами ребята посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и провели профилактические беседы со школьниками - напомнили правила дорожного движения, поведения в общественных местах и личной безопасности.

Акция «Студенческий десант» также проходит в районах Псковской области. Некоторые ее участники уже признались организаторам, что по-новому взглянули на работу полицейских и готовы в будущем пополнить ряды стражей порядка, добавили в УМВД,