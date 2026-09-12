 
Общество

Мошенники с помощью ИИ начали шантажировать россиян несуществующими материалами

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Мошенники с помощью искусственного интеллекта создают компрометирующие фотографии и видео на основе реальных снимков жертв, а затем вымогают деньги, сообщили в пресс-службе МВД России.

«На основе реальных фотографий жертвы злоумышленники создают компрометирующие фото и видео, которых на самом деле не существовало. Затем они угрожают распространить эти материалы среди знакомых или в интернете, требуя перевести деньги», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, злоумышленники используют дипфейки для создания обращений от имени чиновников, сотрудников финансовых организаций, педагогов или популярных блогеров, пишет РИА Новости. В таких видео они могут призывать вложить деньги, перейти по ссылке или сообщить личные данные.

В МВД предупредили, что подобные материалы могут выглядеть убедительно. Их распространяют через мессенджеры, социальные сети и электронную почту.

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