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Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

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Министерство юстиции России исключило историка Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов в связи с утратой признаков иностранного агента. Об этом говорится на сайте ведомства.

Фото: Евгений Понасенков / «ВКонтакте»

Комментируя исключение из реестра на своей странице во «ВКонтакте», Евгений Понасенков написал: «Вообще, конечно, ничего себе. Но еще надо как-то понять, не фейк ли, потому что я вроде никаких писем за последнее время из Минюста не получал. И все ли без подвоха. А то сейчас все рехнулись на ИИ».

Историк был включен в реестр иноагентов в апреле 2022 года.

В 2023 году РИА Новости со ссылкой на судебные материалы сообщало, что Евгенияй Понасенков распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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