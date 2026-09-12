Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иноагентов

Министерство юстиции России исключило историка Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов в связи с утратой признаков иностранного агента. Об этом говорится на сайте ведомства.

Фото: Евгений Понасенков / «ВКонтакте»

Комментируя исключение из реестра на своей странице во «ВКонтакте», Евгений Понасенков написал: «Вообще, конечно, ничего себе. Но еще надо как-то понять, не фейк ли, потому что я вроде никаких писем за последнее время из Минюста не получал. И все ли без подвоха. А то сейчас все рехнулись на ИИ».

Историк был включен в реестр иноагентов в апреле 2022 года.

В 2023 году РИА Новости со ссылкой на судебные материалы сообщало, что Евгенияй Понасенков распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.