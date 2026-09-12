Какая зима ожидает Россию, рассказал синоптик

Грядущая зима на большей части территории России ожидается аномально теплой и влажной. Причиной этого может стать влияние климатического явления Эль-Ниньо. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингово моря, Чукотского моря — здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3–4 градусов, это достаточно значимая величина», — рассказал Евгений Тишковец.

По словам Евгения Тишковца, максимальное отклонение температуры от климатической нормы ожидается в Центральной России и южных регионах. Наиболее теплым месяцем может стать февраль.

«Все это будет сопровождаться повышенным количеством осадков. Думаю, что в декабре это будет более-менее близко. А дальше на 30–40% в январе выпадет больше осадков, чем положено», — отметил Евгений Тишковец.

Метеоролог пояснил, что причиной такого сценария может стать рекордное Эль-Ниньо — климатическое явление, которое характеризуется повышением температуры вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана.

«Это будет основным закоперщиком грядущих перемен в зимнем процессе, и эхом будет отзываться еще и весной, и летом. Поэтому это Эль-Ниньо и будет виновато в этом мягком и влажном сценарии грядущей зимы, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подчеркнул Евгений Тишковец.

При этом Евгений Тишковец отметил, что предстоящая зима не будет полностью теплой и слякотной. Несмотря на повышенную температуру, на территории России может выпасть большое количество снега. Из-за периодических оттепелей снежный покров будет проседать, что может сопровождаться туманами и ухудшением видимости.

По словам Евгения Тишковца, такие погодные условия способны повлиять в том числе на работу транспорта. Сложные погодные явления могут приводить к сбоям в авиасообщении и затруднениям на дорогах, пишет РИА Новости.

Кроме того, метеоролог прогнозирует сильные снежные бури.

«Конечно, снежные бури, потому что атмосфера будет настолько заряжена атлантическим теплом и выходом южных черноморских циклонов, что она будет "выстреливать" в рамках снежных бурь, иногда их называют черная пурга, когда просто не видно ни зги», — добавил Евгений Тишковец.