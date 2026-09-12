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Псковичам напомнили, как не заблудиться в лесу во время сбора грибов

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Чтобы не заблудиться во время похода за грибами, необходимо заранее сообщить близким маршрут, взять с собой заряженный телефон и компас, а также запоминать заметные ориентиры по пути, напомнили в УМВД России по Псковской области.

Изображение: УМВД России по Псковской области

Полиция Псковской области напомнила жителям региона о правилах безопасности во время походов в лес за грибами.

Перед походом в лес рекомендуется сообщить близким маршрут и предполагаемое время возвращения, проверить заряд телефона и пополнить баланс. С собой советуют взять свисток, компас, спички, нож, воду и небольшой запас продуктов. Тем, кто постоянно принимает лекарства, необходимо иметь при себе необходимые препараты.

Специалисты также рекомендуют выбирать яркую одежду — красную, желтую, белую или оранжевую. На куртку можно нанести светоотражающие элементы. По пути стоит запоминать заметные ориентиры — необычные деревья, камни и другие объекты.

Если человек все же заблудился, главное — не паниковать и остановиться. Можно прислушаться к окружающим звукам: шуму автомобилей, лаю собак, работающему трактору или проходящему поезду.

Если известно, что человека уже ищут, рекомендуется оставаться на месте и подавать звуковые сигналы. Для этого можно ударять палкой по деревьям — звук распространяется на значительное расстояние.

Если принято решение самостоятельно искать дорогу, полиция советует ориентироваться по солнцу и двигаться вдоль хорошо заметных объектов — линий электропередачи, железной дороги, газопровода или реки. По пути можно оставлять ориентиры: надламывать ветки, выкладывать стрелки из камней или привязывать к кустам куски ткани.

В темное время суток специалисты не рекомендуют продолжать движение из-за риска получить травму. Для ночлега следует выбрать сухое и возвышенное место, желательно рядом с большим деревом, и развести костер.

При необходимости спасателям можно позвонить по номеру 112 с мобильного телефона даже без SIM-карты или при нахождении в сети «чужого» оператора. При звонке необходимо постараться максимально точно описать свое местонахождение.

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